Mersin'de çıkan yangınlarda eşyaları zarar gören 8 aileye yardım eli uzandı - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinde çıkan yangınlarda evlerinde hasar oluşan 8 aileye eşya yardımı yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, iki ilçede farklı tarihlerde çıkan yangınlarda evleri zarar gören 8 aile için harekete geçildi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından temin edilen beyaz eşya ve yataklar, ailelere teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü Koordinatörü Ali Boltaç, zor günlerde vatandaşların yanında olduklarını ifade ederek, ailelere geçmiş olsun dileklerini iletti. ???????