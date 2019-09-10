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Mersin'de, çilek kasası deposunda yangın

1 saat önce

Mersin'de, çilek kasası deposunda yangınMERSİN'in Anamur ilçesindeki çilek kasası deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Mersin'de, çilek kasası deposunda yangın

MERSİN'in Anamur ilçesindeki çilek kasası deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Kentin birçok yerinden görülen yangın, panik yarattı.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Sanayi Sitesi yakınındaki Mehmet Arı'ya ait çilek kasası deposunda çıktı. Depodan alevlerin yükseldiğini gören işçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi. Kentin birçok noktasından görüler alevler ve duman, bölgede kısa süreli paniğin yaşanmasına neden oldu. Ekiplerin yarım saat süren çalışmayla söndürdüğü yangında, yaklaşık 30 bin adet plastik çilek kasasının yandığı belirtildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mersin'de, çilek kasası deposunda yangın

İtfaiye, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:12 Kaynak: DHA
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