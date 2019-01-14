Mersin'de Cinayet
34 dakika önce
Mersin'de kapı-pencere sistemleri iş yapan bir kişi, yayla yolunda başından tabanca ile vurularak öldürülmüş halde bulundu.
Mersin
'de kapı-pencere sistemleri iş yapan bir kişi, yayla yolunda başından tabanca ile vurularak öldürülmüş halde bulundu. Cinayet şüphelisi olarak öldürülen şahsın bir akrabası gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Serkan
Ateş (40) adlı şahıs, merkez Mezitli
ilçesi Fındıkpınarı
Yaylası yolu üzerinde bir otomobilin içerisinde kafasından tabanca ile vurularak öldürülmüş halde bulundu. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine giden jandarma ekipleri, araçta ve çevrede inceleme yaptı. Yapılan incelemede Ateş'in kafasına sıkılan 2 kurşunla öldürüldüğü belirlenirken, cenaze otopsinin ardından toprağa verildi.
Cinayetle ilgili soruşturmayı yürüten jandarma ekipleri, Ateş'in bir akrabasını gözaltına aldı. Olayın alacak-verecek meselesinden çıktığı ileri sürülürken, şüphelinin sorgusunun sürdüğü öğrenildi. - MERSİN
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:09 Kaynak: İHA
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