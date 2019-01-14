Mersin'de Cinayet

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde bir kişi aracında ölü bulundu.

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde bir kişi aracında ölü bulundu.



Alınan bilgiye göre, Fındıkpınarı Mahallesi'nde yol kenarındaki bir otomobil içerisinde erkek cesedi gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.



Olay yerine gelen ekipler, tabancayla başına ateş edilerek öldürüldüğünü belirledikleri kişinin Serkan Ateş (40) olduğunu tespit etti.



Başlatılan soruşturma kapsamında araştırma yapan güvenlik güçleri, Ateş'in ismi belirtilmeyen bir akrabasını cinayet zanlısı olduğu iddiasıyla gözaltına aldı.

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