Son Dakika Haberleri: Mersin'de Cinayet

Mersin'de Cinayet

18 dakika önce

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde bir kadın evinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde bir kadın evinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Toroslar Mahallesi'nde ikamet eden 2 çocuk annesi 43 yaşındaki Nilüfer Kaya'nın evine gelen yakınları, kadını boğazından bıçaklanarak öldürülmüş buldu.

Araştırma başlatan Mersin Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kadının kolundaki 5 altın bileziğin de alındığını belirledi.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, evin olduğu bölgeye gittikleri tespit edilen Kaya'nın komşusu Kerem G. (26) ile Hüseyin K'nin (19) cinayet şüphelisi olarak yakalanması için çalışma başlattı.

Saklandıkları farklı adreslerde gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Bu arada, zanlıların çalınan bilezikleri Tarsus'daki bir kuyumcuda bozdurdukları tespit edildi. Olayda kullanılan bıçak ile kadına ait cep telefonu da kırsal bir bölgeye atılmış bulundu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar daha sonra adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Hüseyin K, adliyeye getirildiklerinde görüntü almaya çalışan gazetecilerin, "Altınları bozdurup aldığınız parayla ne yaptınız?" şeklindeki sorusunu "Gezdik." diyerek yanıtladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:07 Kaynak: AA

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