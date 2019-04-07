Mersin'de Cinayet
1 saat önce
Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde kadın öğretmen evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.
Mersin
'in merkez Yenişehir
ilçesinde kadın öğretmen evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.
Alınan bilgiye göre, özel bir eğitim kurumunda öğretmen olarak görev yapan Eda K'nin (38) 8 yaşındaki kızı, Cumhuriyet Mahallesi
'nde oturdukları apartmandaki komşularına giderek annesini uyandıramadığını belirtti.
Bunun üzerine eve giden komşular kadının öldüğünü belirledi. Durumun bildirilmesi üzerine eve gelen polis ekipleri, kadının bıçaklandığını tespit etti.
Eda K'nin cesedi yapılan incelemenin ardından otopsi için Mersin Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bu arada, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 03:57 Kaynak: AA
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