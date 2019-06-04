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Mersin'de cinayet

21 dakika önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde 62 yaşındaki kadın, bıçaklanarak öldürüldü.

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Mersin'in Tarsus ilçesinde 62 yaşındaki kadın, bıçaklanarak öldürüldü.
Tekeliören Mahallesi'nde ikamet eden Emel Yalçın, evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu.
Yalçın'ın, sabah saatlerinde evine gelen B.C. (57) tarafından öldürüldüğü iddiası üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Yalçın'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 10:52 Kaynak: AA
Tarsus, Mersin, Güncel
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