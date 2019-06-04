Mersin'de cinayet
21 dakika önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde 62 yaşındaki kadın, bıçaklanarak öldürüldü.
Mersin
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 10:52 Kaynak: AA
'in Tarsus
ilçesinde 62 yaşındaki kadın, bıçaklanarak öldürüldü.
Tekeliören Mahallesi'nde ikamet eden Emel Yalçın, evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu.
Yalçın'ın, sabah saatlerinde evine gelen B.C. (57) tarafından öldürüldüğü iddiası üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Yalçın'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu
'na kaldırıldı.
Zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.
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