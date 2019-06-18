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Mersin'de cinayet

1 saat önce

Mersin'in Silifke ilçesinde, eski karısı ve karısının tarlada birlikte çalıştığı kişiyi pompalı tüfekle vurarak öldüren şüpheli, aynı silahla kendi yaşamına da son verdi.

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Mersin'in Silifke ilçesinde, eski karısı ve karısının tarlada birlikte çalıştığı kişiyi pompalı tüfekle vurarak öldüren şüpheli, aynı silahla kendi yaşamına da son verdi.
Alınan bilgiye göre, 3 ay önce eşi Muzaffer Taş'tan ayrılan Filiz Sarı (45), Gazi Mahallesi'ndeki bir eve taşındı.
Çilek tarlasında çalışan Sarı, birlikte çalıştığı Ramazan Ünlü ile işe giderken eski eşi tarafından yolu kesildi.
Muzaffer Taş, sözlü başlayıp, kavgaya dönüşen olayda yanındaki pompalı tüfekle önce eski eşine, sonra da Ramazan Ünlü'ye ateş etti.
Zanlı, daha sonra aynı silahla kendini de vurdu.
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, 3 kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, cesetler, otopsi için Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:57 Kaynak: AA
Silifke, Mersin, Güncel
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