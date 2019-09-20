Mersin'de cinayet
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Mersin'in Tarsus ilçesinde, tartıştığı kardeşini av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 09:32 Kaynak: AA
Mersin'in Tarsus ilçesinde, tartıştığı kardeşini av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Yeni Mahalle'deki evlerinde henüz belirlenemeyen nedenle kardeşi H.Ç. ile R.Ç. tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.Ç, evdeki av tüfeğiyle kardeşine ateş açtı.
Ağır yaralanan H.Ç. olay yerinde yaşamını yitirdi.
Zanlı R.Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.
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