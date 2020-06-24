Mersin'de cinayet sanıklarının yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Mersin'de cinayet sanıklarının yargılanmasına devam edildi

Mersin'de dini nikahla yaşadığı kadını öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık ile ona yardım ettiği öne sürülen tutuksuz kardeşinin yargılanmasına devam edildi.

Mersin'de dini nikahla yaşadığı kadını öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık ile ona yardım ettiği öne sürülen tutuksuz kardeşinin yargılanmasına devam edildi.

Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi

Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Derya Çilsal'ı (48) öldürdüğü ileri sürülen F.Ç. (56), tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz kardeşi C.Ç. (55) ise duruşmaya gelmedi.

Tanık olarak dinlenen çiftin oğlu A.C.Ç, babasının hal ve hareketlerinin olayın yaşandığı dönemde de her zamanki gibi olduğunu ileri sürerek, "Annem ölmeden önce babam aldatıldığını söylemişti. Ben de babama böyle bir şeyin olmadığını düşündüğümü aktardım. Annemin alkol ve uyuşturucu kullandığını hiç görmedim. Annem, dışarıyla irtibatı olmayan düzgün bir insandı." ifadesini kullandı.

Sanık F.Ç. de oğluna soru sorulmasına tepki göstererek, "Hakkımda kumpas kuruldu. Siz de bu kumpası devam ettiriyorsunuz." iddiasında bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Cesedi denizde bulunmuştu

Mersin'in Silifke ilçesinde 2 Aralık 2016'da denizde parçalanmış bulunan cesedin, 5 çocuk annesi Derya Çilsal'a ait olduğu belirlenmiş, dini nikahla yaşadığı Çilsal'ın kaybolduğu iddiasıyla polise başvuran F.Ç. ile kardeşi gözaltına alınmıştı.


Sanıklar hakkında hazırlanan iddianamede, F.Ç. için "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi için de "suçun delillerini yok etmek, değiştirmek veya gizlemek" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Mersin, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 12:29 Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de cinayet sanıklarının yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

19:03 29 Mayıs'tan bu yana vaka görülmeyen Burdur'da, 6 günde 8 kişide koronavirüs tespit edildi 18:54 Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş 17:56 İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum 17:32 Diyarbakır'ı karıştıran 200 milyonluk vurgunu yapan kuyumcu kar payı verip güven kazandığı ortaya çıktı 17:31 Dün meydana gelen selde Esenyurt genelinde 300 bina etkilendi 17:11 Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi 15:29 Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum 15:07 Maske takmadığı için kendisini uyaran yolcunun üzerine yürüyen şoföre ceza kesildi 12:26 Esenyurt'ta sağanak yağışın ardından toprak kayması meydana geldi! Araçların zarar gördüğü anlar kamerada 11:51 4 ev soyan fenomen ve 3 arkadaşı, işler yolunda gitsin diye dilenciye para vermiş 10:51 Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı 10:48 Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi 10:24 FETÖ milyonlarca gencin hayalini böyle çaldı! Mülakatlarda dikkat çeken "kırmızı kravat" detayı 08:34 Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı 08:16 Camiler 100 gün sonra tekrar toplu ibadete açıldı
Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş
18:30
Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'ın test sonucu negatif çıktı
18:07
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum
17:34
Polis memuru, serinlemek için girdiği çayda boğularak can verdi
17:32
29 Mayıs'tan bu yana vaka görülmeyen Burdur'da, 6 günde 8 kişide koronavirüs tespit edildi
17:28
Altının kilogramı 391 bin liraya yükseldi
17:17
CHP'den istifa eden Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, AK Parti'ye geçiyor
17:01
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
17:00
Somonun kilosu 5 lira düşerek 20 liraya geriledi
16:37
IMF Türkiye için yüzde 5 küçülme tahminini değiştirmedi
16:36
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 19:06:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin'de cinayet sanıklarının yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]