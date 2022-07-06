Mersin'de cinnet geçiren adam, boşanma aşamasındaki eşini ve oğlunu öldürdükten sonra intihar etti - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de cinnet geçiren adam, boşanma aşamasındaki eşini ve oğlunu öldürdükten sonra intihar etti

06.07.2022 00:02

Mersin'de 31 yaşındaki bir şahıs, çıkan tartışma yaşadığı boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurarak öldürdükten sonra 3 yaşındaki oğlunu da evinin çıkış kapısı önünde aynı silahla öldürdü. Şahıs, daha sonra kafasına ateş ederek intihar etti.

Toroslar ilçesine bağlı Arpaçsakarlar Mahallesi'nde Ali Dilek (31), çıkan bir tartışma sonrası boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşi Nurgül Gülsoy Dilek'i (25) binanın 1. katındaki evlerinin yatak odasında tabancayla vurarak öldürdükten sonra, 3 yaşındaki oğlu Yiğit Dilek'i de evinin çıkış kapısının önünde aynı silahla öldürdü.

Son dakika haber! Cinnet geçiren şahıs çocuğunu ve eşini öldürüp intihar etti

AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ

Cinnet geçirdiği ileri sürülen Ali Dilek, ardından tabancayla başına bir el ateş ederek intihar etti. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin talebi üzerine olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri yardımıyla girilen evde, Dilek ailesinin cansız bedeni bulundu.

Son dakika haber! Cinnet geçiren şahıs çocuğunu ve eşini öldürüp intihar etti

YAKINLARI GÖZYAŞLARIN BOĞULDU

Olay Yeri İnceleme ve savcının yaptığı incelemelerin ardından cesetler otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Bu arada çiftin yakınları haber alarak geldikleri olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.

Son dakika haber! Cinnet geçiren şahıs çocuğunu ve eşini öldürüp intihar etti

7 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Öte yandan, Ali Dilek'in yaralama ve uyuşturucu gibi suçlardan 7 ayrı suç kaydının olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Son dakika haber! Cinnet geçiren şahıs çocuğunu ve eşini öldürüp intihar etti
YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Arpaçsakarlar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de cinnet geçiren adam, boşanma aşamasındaki eşini ve oğlunu öldürdükten sonra intihar etti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:02 Mersin'de cinnet geçiren adam, boşanma aşamasındaki eşini ve oğlunu öldürdükten sonra intihar etti
23:42 Sinop'ta bulunan cansız bedenin Kastamonu'da sel sularına kapılan kişiye ait olduğu anlaşıldı
23:40 İngiltere peş peşe gelen iki istifayla sarsıldı! Muhalefet, hükümet hakkında konuştu
23:32 Meteoroloji bayram haftası için uyardı: 23 ilde sağanak yağış bekleniyor
23:28 ORC son anketinin sonuçlarını paylaştı! CHP İlk sıradaki AK Parti'yi aradaki 3 puanla takip ediyor
22:55 11 aylık mücadele sona ulaştı! İngiltere'den yürümeye başlayan adam, 11 ay sonra Mekke'ye ulaştı
22:43 Kuyumcukent esnafı, otopark ücretlerini protesto etmişti! Özdağ'dan olayla ilgili tartışma yaratacak yeni iddialar geldi
21:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski doktorundan gündem olacak iddia: Cumhurbaşkanı'nın kafasında sonbaharda erken seçim var
21:15 Gözyaşları içinde boynuna sarılan kadına Meral Akşener: Çocuğu ben halledeceğim
20:54 Beşiktaş, Wout Weghorst'u 1 sezonluk renklerine kattı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 00:17:20. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin'de cinnet geçiren adam, boşanma aşamasındaki eşini ve oğlunu öldürdükten sonra intihar etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement