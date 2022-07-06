Mersin'de cinnet kurbanları toprağa verildi - Son Dakika
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Mersin'de cinnet kurbanları toprağa verildi

06.07.2022 15:54
Mersin'de cinnet kurbanları toprağa verildi

Mersin'de boşanma aşamasındaki kocası tarafından öldürülen kadın ile 3 yaşındaki çocuğu ve olaydan sonra intihar eden şahsın cenazeleri, ayrı ayrı mezarlıklarda toprağa verildi.

Mersin'de boşanma aşamasındaki kocası tarafından öldürülen kadın ile 3 yaşındaki çocuğu ve olaydan sonra intihar eden şahsın cenazeleri, ayrı ayrı mezarlıklarda toprağa verildi.

Dün akşam, merkez Toroslar ilçesi Arpaçsakarlar Mahallesi'ndeki evlerinde, kocası Ali Dilek (31) tarafından tabanca ile vurularak öldürülen Nurgül Gülsoy Dilek (25) ile 3 yaşındaki oğlu Yiğit Dilek'in cenazeleri, bugün öğle saatlerinde Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından Güneykent Mezarlığı'na getirildi. Burada yakınlarının gözyaşları arasında cenaze aracından indirilen anne-çocuğun cenazesi, yıkandıktan sonra kılınan cenaze namazının ardından Arpaçsakarlar Mahallesi'ndeki Yalınayak Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze namazı öncesi kadının yakınları, olaydan sonra intihar eden katil zanlısı kocaya ve ailesine tepki göstererek, Ali Dilek'in "7-8 suçtan sabıkalı, işsiz güçsüz bir insan olduğunu ve yaptığı borçların, bir markette çalışan karısı tarafından ödendiğini" ileri sürdüler.

Kocanın cenazesi ayrı mezarlıkta defnedildi

Öte yandan, eşini ve 3 yaşındaki çocuğunu öldürdükten sonra aynı silahla intihar eden Ali Dilek'in cenazesi ise Mersin Cemevi'ndeki cenaze namazının ardından Mersin Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.

Olay

Merkez Toroslar ilçesine bağlı Arpaçsakarlar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki Cevher 3 Sitesi'nde dün akşam meydana gelen olayda, Ali Dilek, çıkan bir tartışma sonrası boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşi Nurgül Gülsoy Dilek'i (25) binanın 1. katındaki evlerinin yatak odasında tabancayla vurarak öldürdükten sonra, 3 yaşındaki oğlu Yiğit Dilek'i de evinin çıkış kapısının önünde aynı silahla öldürmüştü. Cinnet geçirdiği ileri sürülen Ali Dilek, ardından tabancayla başına bir el ateş ederek intihar etmişti. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de cinnet kurbanları toprağa verildi - Son Dakika

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