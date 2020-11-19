Çırçır fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Çırçır fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde çırçır fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde çırçır fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu. Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya'ya ait Mersin- Adana kara yolundaki çırçır fabrikasının deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İki işçinin dumandan etkilendiği yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü. Fabrikadaki yaklaşık 50 ton pamuğun yangında zarar gördüğü belirtildi.

Son Dakika

Meral Akşener'den Alaattin Çakıcı ve Bahçeli tepkisi: Bugüne kadar hiçbir siyasetçi tehdidin yanında durmadı

Motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2 kuruş indirim geldi

Kılıçdaroğlu ve Çakıcı arasındaki atışmaya Babacan da dahil oldu

Ermenistan'da ortalık karıştı! Paşinyan karşıtı protestocular yolları kapattı

Papa'nın hesabından Brezilyalı modelin bikinili fotoğrafı beğenilmişti! Vatikan "olamaz" diyerek Instagram'dan açıklama istedi

Milli Piyango yılbaşı biletleri satışa çıktı! Büyük ikramiye 100 milyon TL

200 bin lira değerinde peynir çalan hırsız, yakayı ele verdi

Son Dakika! Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar düşüşe geçti