Mersin'de çırçır fabrikasında yangın
12 dakika önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde çırçır fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 07:56 Kaynak: AA
Mersin'in Tarsus ilçesinde çırçır fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.
82 Evler Mahallesi 3122 sokakta bulunan çırçır fabrikasının bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına ilk müdahaleyi çevredeki esnaf yaparken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Olayda bahçede bulunan pamukların bir kısmı yandı.
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