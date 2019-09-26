Son Dakika Haberleri: Mersin'de çırçır fabrikasında yangın
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Mersin'de çırçır fabrikasında yangın

12 dakika önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde çırçır fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Mersin'de çırçır fabrikasında yangın, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde çırçır fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

82 Evler Mahallesi 3122 sokakta bulunan çırçır fabrikasının bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına ilk müdahaleyi çevredeki esnaf yaparken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Olayda bahçede bulunan pamukların bir kısmı yandı.

Tarsus, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 07:56 Kaynak: AA
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