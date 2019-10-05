Mersin'de çırçır fabrikasında yangın
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Mersin'in Tarsus ilçesinde çırçır fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 06:22 Kaynak: AA
Mersin'in Tarsus ilçesinde çırçır fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.
Yenice Mahallesi'ndeki çırçır fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler, pamuk balyalarını da tutuşturunca yangın fabrikanın büyük bir kısmına yayıldı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle hasar oluştu.
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