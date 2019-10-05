Son Dakika Haberleri: Mersin'de çırçır fabrikasında yangın
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Mersin'de çırçır fabrikasında yangın

35 dakika önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde çırçır fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Mersin'de çırçır fabrikasında yangın, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde çırçır fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Yenice Mahallesi'ndeki çırçır fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, pamuk balyalarını da tutuşturunca yangın fabrikanın büyük bir kısmına yayıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle hasar oluştu.

Tarsus, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 06:22 Kaynak: AA
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