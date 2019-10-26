Son Dakika Haberleri: Mersin'de çocuğa tokat atan zanlıya yönelik soruşturma
Son Dakika Güncel Mersin'de çocuğa tokat atan zanlıya yönelik soruşturma

Mersin'de çocuğa tokat atan zanlıya yönelik soruşturma

1 saat önce

Mersin Mezitli ilçesinde bir sitede çıkan tartışmada, küçük çocuğa tokat attığı iddiasıyla tutuklanan şüpheliye, çocuğun ablası ve annesine yönelik şiddet eylemlerine yönelik hazırlanan iddianame kabul edildi.

Mersin'de çocuğa tokat atan zanlıya yönelik soruşturma, System.String[]

Mersin Mezitli ilçesinde bir sitede çıkan tartışmada, küçük çocuğa tokat attığı iddiasıyla tutuklanan şüpheliye, çocuğun ablası ve annesine yönelik şiddet eylemlerine yönelik hazırlanan iddianame kabul edildi.

Cumhuriyet savcısı, sitede çıkan tartışmada Suriye asıllı Ürdün vatandaşı 5 yaşındaki A.K'ye tokat attığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine tutuklanan Nadir K'nin, çocuğun ablası S.K. (15) ile annesi T.K'ye (45) yönelik eylemlerine ilişkin soruşturmayı tamamladı.

A.K'ye yönelik dosyanın ise ayrılmasına karar verildi.

Nadir K. için mala zarar vermenin yanı sıra biri çocuğa olmak üzere iki kez basit yaralama ve tehdit suçlarından 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Mersin Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, şüphelinin çocuklar arasındaki "itiş kakış" nedeniyle meydana gelen olayda S.K. ve annesi T.K'yi tekme ve tokat atarak darbettiği belirtildi.

Anne ve kızının basit tıbbi müdahaleyle giderilebilir şekilde yaralandığı aktarılan iddianamede, zanlının "Sizi burada yaşatmayacağım" diyerek tehditte bulunduğu, taş atarak müştekilerin evinin camını kırdığı kaydedildi.

Nadir K. hakkında, ailenin 5 yaşındaki çocuğu A.K'ye tokat atması nedeniyle de ayrı bir iddianame hazırlanacağı öğrenildi.

Mersin'in merkez Mezitli ilçesindeki sitede oynayan çocuklar arasında tartışma çıkmış, ailelerin müdahil olduğu tartışma sırasında aynı sitede oturan Nadir K'nin, 5 yaşındaki Suriye asıllı Ürdün vatandaşı A.K'ye tokat attığı görüntüler sosyal medyada yayılmıştı. Şüpheli 7 Ekim'de tutuklanmıştı.

Mezitli, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 03:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TFF, soyunma odasında oyuncuları tokatlayan antrenöre soruşturma açtı!
Şili'de tarihin en büyük protestosu 7. gününde ABD, Suriye'de terör örgütünün işgali altındaki bölgeye takviye askeri güç gönderdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT'li kadının "Yasa çıkacak mı?" sorusuna yanıt

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2019 16:48:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin'de çocuğa tokat atan zanlıya yönelik soruşturma
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]