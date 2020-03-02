Mersin'de "çocuğa tokat davası" sanığının yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de 'çocuğa tokat davası' sanığının yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Mersin'de "çocuğa tokat davası" sanığının yargılanmasına devam edildi

6 saat önce

Mersin'in Mezitli ilçesinde bir sitede çıkan tartışmada, 5 yaşındaki çocuğa tokat atıp, çocuğun ablası ve babasına şiddet uyguladığı öne sürülen tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

Mersin'de

Mersin'in Mezitli ilçesinde bir sitede çıkan tartışmada, 5 yaşındaki çocuğa tokat atıp, çocuğun ablası ve babasına şiddet uyguladığı öne sürülen tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.


Mersin 21. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya müşteki Suriye asıllı Ürdün vatandaşı T.K. (45) ile tarafların avukatları geldi. Tutuksuz sanık Nadir K. ile tokat atılan 5 yaşındaki A.K. ise duruşmaya katılmadı.

Tanık olarak dinlenen A.K'nin teyzesi Monera Alokia, Nadir K'nin A.K'ye tokat attığını belirterek, "Nadir K, eşinin uyarmasının ardından yukarıda görüntüyü çeken A.K'nin ablasını gördü bu sırada eve taş attı." diye konuştu.

Sanık avukatı ise Monera Alokia'nın taş atma konusunda avukat tarafından yönlendirildiğini, müştekilerle akraba oldukları için objektif beyanlarda bulunamayacağını öne sürerek, müvekkilinin beraatini istedi.

Mahkeme hakimi, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

Mersin'in merkez Mezitli ilçesindeki sitede oynayan çocuklar arasında tartışma çıkmış, ailelerin müdahil olduğu tartışma sırasında aynı sitede oturan Nadir K'nin, 5 yaşındaki Suriye asıllı Ürdün vatandaşı A.K'ye tokat attığı görüntüler sosyal medyada yayılmıştı.

Sanık hakkında çocuğun, ablası ve babasına yönelik davranışları nedeniyle "Mala zarar verme", "Basit yaralama" ve "Tehdit" suçlamalarıyla dava açılmış, Nadir K. hakkında ayrıca A.K'ye yönelik "Basit yaralama" suçundan da iddianame düzenlenmiş ve dosyalar birleştirilmişti.


Hakkında 7 yıla kadar hapis cezası istenen Nadir K, ilk duruşmada tahliye olmuştu.

Mezitli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:40 Kaynak: AA
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