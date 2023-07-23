Mersin'de çocuğunu kemerle dövdüğü görüntüleri sosyal medyada infial yaratan yabancı uyruklu adam tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mersin'in Akdeniz ilçesinde çekilen görüntüler sosyal medyada infial etkisi yarattı. Öz evladını evde kemerle uzun süre döven yabancı uyruklu baba, jandarma ekiplerini harekete geçirdi.
Suriye uyruklu S.S. (30), Hebili Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı. S.S.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şiddet gören çocuk ile 2 kardeşinin Bakanlığa ait kuruluşa yerleştirildiğini ve olayla tüm hukuki süreçlere müdahil olunacağını bildirmişti.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de çocuğuna şiddet uygulayan yabancı uyruklu baba tutuklandı - Son Dakika