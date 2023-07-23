Mersin'de çocuğuna şiddet uygulayan yabancı uyruklu baba tutuklandı - Son Dakika
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Mersin'de çocuğuna şiddet uygulayan yabancı uyruklu baba tutuklandı

23.07.2023 17:15

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, çocuğuna şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Suriye uyruklu baba tutuklandı. Şiddet görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine gözaltına alınan baba, adliyeye sevk edildi ve nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şiddet gören çocuk ile kardeşlerinin Bakanlığa ait kuruluşa yerleştirildiğini ve olayla ilgili hukuki süreçlere müdahil olunacağını bildirdi.

Mersin'de çocuğunu kemerle dövdüğü görüntüleri sosyal medyada infial yaratan yabancı uyruklu adam tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÇOCUĞUNU KEMERLE DÖVDÜ

Mersin'in Akdeniz ilçesinde çekilen görüntüler sosyal medyada infial etkisi yarattı. Öz evladını evde kemerle uzun süre döven yabancı uyruklu baba, jandarma ekiplerini harekete geçirdi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Suriye uyruklu S.S. (30), Hebili Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı. S.S.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

ÇOCUKLAR DEVLET KORUMASINA ALINDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şiddet gören çocuk ile 2 kardeşinin Bakanlığa ait kuruluşa yerleştirildiğini ve olayla tüm hukuki süreçlere müdahil olunacağını bildirmişti.

Kaynak: AA
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Akdeniz, Suriye, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de çocuğuna şiddet uygulayan yabancı uyruklu baba tutuklandı - Son Dakika


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