Mersin'de 'çocuk hakları durağı'nın ikincisi de hizmete girdi - Son Dakika
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Mersin'de 'çocuk hakları durağı'nın ikincisi de hizmete girdi

6 saat önce

Mersin'de 'çocuk hakları durağı'nın ikincisi de hizmete girdi.

Mersin'de 'çocuk hakları durağı'nın ikincisi de hizmete girdi, System.String[]

Mersin'de 'çocuk hakları durağı'nın ikincisi de hizmete girdi.


Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Hakları Çocuk Komitesinin talebi üzerine, Büyükşehir Belediyesi tarafından merkez Akdeniz, Yenişehir ve Mezitli ilçelerinde 3 otobüs durağının, 'çocuk hakları durağı' olarak adlandırmasına karar verildi. Geçen kasım ayında Akdeniz ilçesindeki Atatürk Parkı civarındaki durak 'çocuk hakları durağı' olarak adlandırılırken, merkez Yenişehir ilçesindeki Pozcu durağı da 'çocuk hakları durağı'na dönüştürülerek hizmete girdi. Mezitli ilçesinde açılacak üçüncü durağın da 2020 yılının Ocak ayında tamamlanacağı kaydedildi.


İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, "Çocuk hakları duraklarımız sadece çocukların değil yetişkinlerinde beğenisi kazanıyor. Ayrıca çocuk odaklı projelerimize 2020 yılında hız vereceğiz. Mobil ekiplerimizin sayısını artırıyoruz" dedi. - MERSİN

Yenişehir, Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 04:25 Kaynak: İHA
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