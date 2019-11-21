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Mersin'de Çocuk Hakları Şenliği düzenlendi

6 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Mersin İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Hakları Çocuk Komitesi üyeleri, Çocuk Hakları Haftası kapsamında şenlik düzenledi.

Mersin'de Çocuk Hakları Şenliği düzenlendi, System.String[]

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Mersin İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Hakları Çocuk Komitesi üyeleri, Çocuk Hakları Haftası kapsamında şenlik düzenledi.


Atatürk Caddesi üzerindeki Atatürk Evi önünde düzenlenen şenlikte, Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibi gösteri sunarken, çocuklar da şarkı söyledi. Etkinliğe katılan çocuklara meyve suyu ikram edildi.


İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, amaçlarının farkındalık oluşturarak çocuk hakları konusunda kamuoyu duyarlılığı sağlamak olduğunu belirterek, "Yetişkinler olarak, çocukların da temel hakları olduğu bilincinde olmamız gerekiyor. Çocuklara çocuk bayramının ilan edildiği tek ülkeyiz .Çocuklarımıza gereken değeri vermeliyiz ki, gelecek nesillerimiz sağlıklı bireyler olarak ülkesine faydalı insanlar olsun. Mersin'de çocuk hakları tanıtım faaliyetlerimiz, çocuğun olduğu her platformda sürecektir" dedi. - MERSİN

Mustafa Kemal Atatürk, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:49 Kaynak: İHA
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