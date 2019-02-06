Son Dakika Haberleri: Mersin'de Çocuk İstismarına Geçit Yok

Mersin'de Çocuk İstismarına Geçit Yok

2 saat önce

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı çocuk koruma mobil ekipleri, çocuklarını başta çöp toplayıcılığı olmak üzere çeşitli şekillerde istismar edilmesine izin vermiyor.

Mersin'de Çocuk İstismarına Geçit Yok, System.String[]
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı çocuk koruma mobil ekipleri, çocuklarını başta çöp toplayıcılığı olmak üzere çeşitli şekillerde istismar edilmesine izin vermiyor.

Mersin'de sokakta çalışan ve çalıştırılan çocuklara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, sağlıksız koşullarda çöp topladığı, cam sildiği, dilencilik yaptığı anlaşılan çocuklar tek tek ailelerine teslim edilerek Türkçe ve Arapça bilgilendirme yapılıyor. İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, küçük yaştaki çocukların çöp toplayıcılığı, cam temizleyiciliği gibi sağlıksız işlerde kesinlikle çalıştırılmaması gerektiğine işaret ederek, "Çocuğun yeri evidir, okuludur, kütüphanesidir, çocuk parkı ve oyun alanlarıdır" dedi.

Sokakta dilencilik yapan kişilerin çocukları istismar etmesi konusuna da dikkat çeken Sarı, "Bu kişiler duygu sömürüsü yapmak için küçük yaştaki çocukları yanlarında getiriyorlar. Vatandaşlarımızdan bu tür çocuk istismarcısı dilencilere para vermemelerini istiyoruz. Halkımızın milli ve manevi duygularını sömürerek her gün farklı yöntemlerle çocukları istismar eden bu kişilere itibar edilmemeli, bu tuzağa düşülmemeli. Bu konuda da çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Mobil ekip olarak çocuk istismarı yapan dilenciler başta olmak üzere alan taraması yaparak, çocuk istismarı ve çocuk işçiliğinin önüne geçmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Devletin dar gelirli ailelerin çocuklarını çalıştırmaması için gerekli her türlü sosyal yardımı yaptığını kaydeden Sarı, "Bu nedenle hiçbir çocuğumuzun yoksulluk nedeniyle çalışması ya da dilenmesi kabul edilemez. Halkımızın bu konuda duyarlı davranmasını bekliyoruz. Sokakta çalışan ve dilenen çocuklara kesinlikle yardımda bulunulmasın, bu durum onları teşvik ediyor. Para vererek onlara iyilik yapmıyorlar, aksine zaman içinde çocukları sokağa bağımlı hale getiriyorlar" diye konuştu. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:30 Kaynak: İHA

Mersin, Güncel
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