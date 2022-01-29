Mersin'de çocuklar dağlardan getirilen karla sevindirildi - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin yüksek kesimlerden Tarsus'a getirilen kar, çocukları sevindirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kemalpaşa ve Tozkoparan mahalleleri ile Atatürk Caddesi'ndeki Yarenlik Alanı'na yüksek kesimlerden getirilen karlar döküldü.

Kar görmek için sabahın ilk saatlerinden itibaren alana gelen çocuklar, kartopu oynadı ve eğlendi. Etkinliklerde çocuklara kek ve süt de ikram edildi.