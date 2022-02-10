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Çocuklar geleceğin robotlarını tasarlıyor - Son Dakika

Çocuklar geleceğin robotlarını tasarlıyor

10.02.2022 11:48

Mersin'in Tarsus ilçesinde Kadın ve Çocuk Bilim, Teknoloji Atölyesi'ne kayıtlı 170 çocuk robot tasarlıyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde Kadın ve Çocuk Bilim, Teknoloji Atölyesi'ne kayıtlı 170 çocuk robot tasarlıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyeye ait atölyede çocuklar robotik kodlama, 3 boyutlu tasarım ve oyun geliştirme eğitimleri alıyor.

Tasarladıkları robotlarla bugüne kadar çeşitli yarışmalarda başarı elde eden çocuklar, mart ayında İstanbul'da düzenlenecek VEX Robotics Yarışması'nın hazırlıklarını da sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kadın ve Çocuk Bilim, Teknoloji Atölyesi Sorumlusu Emre Aşkın, çocukların yarışlarda güzel dereceler elde ettiğini belirtti.

Atölyede çalışmaların devam ettiğini aktaran Aşkın,"Ülke genelinde düzenlenen yarışmalara hazırlanıyoruz ve buralara takım çıkartıyoruz. Aynı zamanda çocukların günlük hayattaki problem çözme becerilerini geliştirmek için de onlara ek çalışmalar sunuyoruz. Burada bütün eğitimler ücretsiz olarak sağlanmakta. Başvurmak isteyenler geldiklerinde kayıt işlemleri sağlanıyor." ifadesini kullandı.

Eğitim alan öğrenciler de atölyedeki çalışmaların kendilerine katkı sağladıklarını bildirdi.

Çocuklar geleceğin robotlarını tasarlıyor
Çocuklar geleceğin robotlarını tasarlıyor
Çocuklar geleceğin robotlarını tasarlıyor

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oyunlar, Mersin, Tarsus, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çocuklar geleceğin robotlarını tasarlıyor - Son Dakika


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