Mersin'de çocuklar kar görmenin sevincini yaşadı - Son Dakika
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Mersin'de çocuklar kar görmenin sevincini yaşadı

17 dakika önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde, belediye tarafından Karboğazı'na götürülen çocuklar, ilk kez kar görmenin keyfini yaşadı.

Mersin'de çocuklar kar görmenin sevincini yaşadı, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde, belediye tarafından Karboğazı'na götürülen çocuklar, ilk kez kar görmenin keyfini yaşadı.

Tarsus Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, "Beyaz Mutluluk Projesi" kapsamında ilçede daha önce hiç kar ile tanışmayan çocuklar aileleriyle Karboğazı'na götürdü.

İlk kez kar görmenin sevincini yaşayan çocuklar, kartopu oynayıp kardan adam yaparak gönüllerince eğlendi.

Etkinlikte çocuklara sucuk ekmekte ikram edildi.

Tarsus Belediyesi, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 04:40 Kaynak: AA
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