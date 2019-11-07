Son Dakika Haberleri: Mersin'de çocuklara 'çocuk hakları' eğitimi verildi
Son Dakika Güncel Mersin'de çocuklara 'çocuk hakları' eğitimi verildi

Mersin'de çocuklara 'çocuk hakları' eğitimi verildi

7 saat önce

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Mersin İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Hakları Çocuk Komitesince 120 çocuğa 'çocuk hakları' eğitimi verildi.

Mersin'de çocuklara 'çocuk hakları' eğitimi verildi, System.String[]

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Mersin İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Hakları Çocuk Komitesince 120 çocuğa 'çocuk hakları' eğitimi verildi.


Akdeniz Belediyesi Karacailyas Konferans Salonundaki etkinlikte, çocuk hakları ve çocuk işçiliği konularında yetişkin akran çocuklar tarafından ilkokul çocuklarına temel çocuk hakları anlatıldı.


Programda, slayt sunumların yanı sıra, Çocuk Hakları Çocuk Komitesinin yürüttüğü 'sıfır atık', 'sosyal uyum' ve 'çocuk işçiliği ile mücadele' projeleri hakkında da bilgiler verildi.


İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, Mersin Çocuk Hakları Komitesinin başarılı projeler yaparak ve yürüterek diğer illere örnek olduğunu belirterek, "Çocuklarımıza gereken değeri verirsek, biz yetişkinlerden daha çok işini sahiplenmektedirler. Mersin'in çocuklarının başarısı Türkiye'nin başarısıdır. Ulusal ve uluslararası toplantılarda Mersin Çocuk Hakları Komitesi'nin çalışmalarından övgüyle söz edilmektedir. Bu projeler diğer illerimiz tarafından da örnek almaktadır. Bu da çocuk haklarının temel ilkelerinden olan çocuk katılımının ne kadar önemli olduğunun göstergesidir" dedi. - MERSİN

Karacailyas, Akdeniz, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 03:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çifte cinayet zanlısı 13 yaşındaki çocuk, bacakları bağlıyken polisin elinden kaçtı
Çocuk sahibi olmak isteyen Meltem Miraloğlu'nun 80 yaşındaki eşinin kendini kısırlaştırdığı ortaya çıktı AK Partili vekil Durgut: Araçta çocuk varken sigara içmek, çocuk haklarının korkunç bir ihlali Avcılar'da 8 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan servis şoförü: Önümde çocuk olduğunu görmemiştim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 22:52:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin'de çocuklara 'çocuk hakları' eğitimi verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]