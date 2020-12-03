Mersin'de çocuklara seramik ve bilgisayar eğitimi - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki atölyelerde özel çocuklara seramik ve bilgisayar eğitimi verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, eğitimlere katılan çocuklar, bir şeyler öğrenmenin yanı sıra eğlenceli vakit de geçirdi.

Merkezde, seramik ve bilgisayar eğitimi alan çocukların annelerine dikiş kursu verildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eğitimlerine ara verilen merkez, salgının sürecine göre yeniden faaliyete geçecek.