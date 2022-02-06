Üye Girişi
Mersin'de çocuklara "taşıma kar" sürprizi - Son Dakika

Mersin'de çocuklara "taşıma kar" sürprizi

06.02.2022 10:49
Mersin'de çocuklara "taşıma kar" sürprizi

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Toros Dağları'nın yüksek kesimlerinden kamyonlarla getirilen karla çocuklara sürpriz yapıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Toros Dağları'nın yüksek kesimlerinden kamyonlarla getirilen karla çocuklara sürpriz yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, ilçeye bağlı çeşitli mahallelerde yaşayan çocuklar için Tarsus Gençlik Kampı'nda etkinlik düzenlendi.

Otobüslerle kampa götürülen çocuklar, Toros Dağlarının yüksek kesimlerinden kamyonlarla getirilen karı görünce büyük sevinç yaşadı.

Kar topu oynayan çocuklar, etkinlikte doyasıya eğlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Canan Denizedalan, etkinliğe katılan özel gereksinimli kızı Kevser'in keyifli vakit geçirdiğini belirterek, "Çok eğlendik. Çocuklarım hayatlarında ilk kez kar gördüler." ifadesini kullandı.

Kevser Denizedalan da çok mutlu olduğunu ve eğlendiğini kaydetti.

YORUMLAR
500

Toros Dağları, Tarsus, Mersin, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de çocuklara 'taşıma kar' sürprizi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:31 3 Rus'u öldüren Ukrayna'nın en ünlü kadın nişancısı, Putin'e meydan okudu
10:24 Muammer Kaddafi hakkında bomba iddia! Kaddafi yaşıyor mu?
10:19 Yıllardır hastalıkla mücadele eden Arda Kural son haliyle gündeme geldi!
10:06 Siyaset gündemine bomba gibi düşen Tansu Çiller iddiası! Yeni bir parti kuruluyor mu?
10:04 Et dolu kamyon kaza sonrası alev topuna döndü! 2 kişi hayatını kaybetti
09:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı! Kamuya yeni kadro açıldı
09:20 Kraliçe Elizabeth, Prens Charles kral olduğunda eşi Camilla'nın kraliçe olacağını açıkladı
09:03 Düğün sahipleri birbirine girdi, bir anda kavga ortalık karıştı! Sandalyelerin havada uçtuğu anlar kamerada
09:02 ABD istihbarat yetkilileri: Rusya, Ukrayna'yı işgal ederse 50 bin kişi ölür
08:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili paylaşımlarda bulunan 1 kişi gözaltına alındı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2022 10:55:12. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin'de çocuklara "taşıma kar" sürprizi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement