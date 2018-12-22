Mersin'de Çocukların Bulduğu Cisim Patladı: 5 Yaralı
1 saat önce
Mersin'in Erdemli ilçesinde 5 çocuk, oynadıkları kayalık bölgede buldukları cismin patlaması sonucu yaralandı.
Mersin
'in Erdemli
ilçesinde 5 çocuk, oynadıkları kayalık bölgede buldukları cismin patlaması sonucu yaralandı.
Koyuncu Mahallesi'nde kayalık arazide, çocuklar buldukları henüz niteliği belirlenemeyen cisimle oynamaya başladı.
Bu sırada cismin patlaması sonucu 5 çocuk yaralandı.
Yaralı H.D, Y.D, C.D, S.T. ve M.R. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:38 Kaynak: AA
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