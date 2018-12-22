Son Dakika Haberleri: Mersin'de Çocukların Bulduğu Cisim Patladı: 5 Yaralı

Mersin'de Çocukların Bulduğu Cisim Patladı: 5 Yaralı

1 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde 5 çocuk, oynadıkları kayalık bölgede buldukları cismin patlaması sonucu yaralandı.

Mersin'de Çocukların Bulduğu Cisim Patladı: 5 Yaralı, System.String[]
Mersin'in Erdemli ilçesinde 5 çocuk, oynadıkları kayalık bölgede buldukları cismin patlaması sonucu yaralandı.

Koyuncu Mahallesi'nde kayalık arazide, çocuklar buldukları henüz niteliği belirlenemeyen cisimle oynamaya başladı.

Bu sırada cismin patlaması sonucu 5 çocuk yaralandı.

Yaralı H.D, Y.D, C.D, S.T. ve M.R. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:38 Kaynak: AA

Erdemli, Mersin, Güncel
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