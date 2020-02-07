Mersin'de çölyak hastalarına ücretsiz glutensiz ekmek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de çölyak hastalarına ücretsiz glutensiz ekmek - Son Dakika

Mersin'de çölyak hastalarına ücretsiz glutensiz ekmek

6 saat önce

Mersin'de, çölyak hastaları için ücretsiz "glutensiz ekmek" hizmeti sağlanıyor.

Mersin'de çölyak hastalarına ücretsiz glutensiz ekmek, System.String[]

Mersin'de, çölyak hastaları için ücretsiz "glutensiz ekmek" hizmeti sağlanıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte sayıları yaklaşık 3 bini bulan çölyak hastalarına özel ekmek yapmak için MER-EK Halk Ekmek Fabrikası bünyesinde çalışma başlatıldı.

Diğer ekmek türlerine kıyasla daha yüksel bedelden satılan glutensiz ekmeklere ulaşamayan dar gelirli hastalardan başvurular alındı.

Sosyal Hizmetler Dairesi, 228 çölyak hastasının başvurularını değerlendirdi ve 75 kişiye ücretsiz glutensiz ekmek verilmesini kararlaştırdı.

Haftada 3 bine yakın glutensiz ekmeğin üretildiğinin belirtildiği açıklamada, hastaların en yakın halk ekmek büfelerinden bilgi alabileceği kaydedildi.

Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 02:42 Kaynak: AA
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