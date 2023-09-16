Mersin'de çöp kamyonu ile kamyonet çarpışması: 4 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Mersin'de çöp kamyonu ile kamyonet çarpışması: 4 ölü, 2 yaralı

Mersin\'de çöp kamyonu ile kamyonet çarpışması: 4 ölü, 2 yaralı
Son Güncelleme: 16.09.2023 09:57

Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, çöp kamyonu ile kamyonet çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde çöp kamyonu ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Mersin- Antalya D-400 karayolu Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü önündeki kavşakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erdemli istikametine seyir halinde olan 33 RS 61 plakalı çöp kamyonu, kavşaktan dönüş yapan 42 AFP 16 plakalı kamyonete çarptı. Kazada kamyonette bulunan 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Çöp kamyonunun sürücüsü ile kamyonette bulunan 1 kişi kazadan yaralı kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kaza yerinde incelemesini sürdürüyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Mersin'de çöp kamyonu ile kamyonet çarpışması: 4 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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