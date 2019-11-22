Son Dakika Haberleri: Mersin'de, çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu
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Mersin'de, çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu

6 saat önce

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesindeki bir çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu.

Mersin'de, çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu, System.String[]

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesindeki bir çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'de yaşayan bir kişi çöp konteynerinde bebek cesedi bulunduğunu fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan incelemede bebeğin cesedi otopsi için hastaneye gönderildi.

Bebeği bırakanların belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Yeni Mahalle, Akdeniz, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 06:26 Kaynak: AA
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