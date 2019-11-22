Son Dakika › Güncel › Mersin'de, çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu - Son Dakika
Mersin'de, çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu
6 saat önce
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesindeki bir çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 06:26 Kaynak: AA
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesindeki bir çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'de yaşayan bir kişi çöp konteynerinde bebek cesedi bulunduğunu fark etti.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan incelemede bebeğin cesedi otopsi için hastaneye gönderildi.
Bebeği bırakanların belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
Korkunç olay! Çöp konteynırında bebek cesedi bulundu DAEŞ operasyonunda ülkelerden örgüte katılanların listesi ele geçirildi: 81 ülkeden 3 bin 846 kişi Son dakika: Muharrem İnce'den Rahmi Turan'a sert sözler: Yargı önünde hesaplaşacağız Rahmi Turan'ın açıklaması sonrası Muharrem İnce'ye sosyal medyadan destek yağdı