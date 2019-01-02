Mersin'de Çöpten 47 Bin 812 Megavat Elektrik Üretildi

Mersin'de, geçen yıl 6 katı atık düzenli depolama merkezinde 594 bin 972 ton atık bertaraf edilirken, 47 bin 812 megavat elektrik üretildi.

Mersin'de, geçen yıl 6 katı atık düzenli depolama merkezinde 594 bin 972 ton atık bertaraf edilirken, 47 bin 812 megavat elektrik üretildi.



Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, merkez Akdeniz, Mezitli, Yenişehir ve Toroslar ilçeleri ile Tarsus ve Silifke ilçelerindeki katı atık düzenli depolama alanlarında 1 yıl boyunca 594 bin 972 ton atık bertaraf edildi.



Bu atıklar işlenerek 70 bin hanenin ihtiyacına karşılık gelen 47 bin 812 megavat elektrik üretimi yapıldı.



Kentte, çevreye ve tarıma katkı sağlanması için hayata geçirilen projelerle 150 bin nergis soğanı, 82 bin 138 zeytin fidanı, 30 bin lavanta fidesi, 22 bin aşılı asma fidanı, 17 bin 545 ceviz fidanı, 14 bin 122 badem fidanı ve bin 400 avokado olmak üzere toplam 317 bin 205 fidan ile fide üreticilere dağıtıldı.

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