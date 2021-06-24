Mersin'de dağ evinde bir kadın tavana asılı vaziyette, eşi ise silahla vurularak ölmüş halde bulundu - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, Köseçobanlı Mahallesi'ndeki dağ evinde yaşayan 15 aylık bir çocuk sahibi Ahmet Ali T. (35) ile Kader T. (33) çiftinin evine, ihbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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