Mersin'de dalgaların sürüklediği ağaç parçaları yakacak oldu - Son Dakika

Mersin'de etkili olan fırtınada kıyıya vuran ağaç parçaları, bazı vatandaşlarca yakacak olarak kullanılmak üzere toplandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce "kırmızı kod" uyarısının yapıldığı Mersin'de dün başlayan sağanak ve fırtına etkisini sürdürüyor.

Kuvvetli rüzgarın etkisiyle derelerle denize taşınan ve dalgaların kıyıya sürüklediği ağaç parçaları sahil şeridini kapladı. Bazı vatandaşların yakacak olarak kullanmak üzere molozların arasından bunları topladığı görüldü.

Sahildeki vatandaşlardan Kasım Küçük, AA muhabirine, dalgalara karşı tedbirli bir şekilde ağaç parçalarını topladıklarını belirterek "Allah'ın vergisidir bu. Sobada yakmak için topluyoruz bunları." dedi.

Bu arada denizin, karışan çamur nedeniyle renk değiştirdiği görüldü.