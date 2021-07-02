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Mersin'de damla sulamayla çeltik üretiliyor - Son Dakika

Mersin'de damla sulamayla çeltik üretiliyor

02.07.2021 15:59
Mersin'de damla sulamayla çeltik üretiliyor, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi kapsamında Silifke'de damla sulama ile çeltiğin üretiminin yaygınlaştırılması projesi kapsamında yapılacak olan damla sulama yönetimi ve çeltik ekim töreni düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi kapsamında Silifke'de damla sulama ile çeltiğin üretiminin yaygınlaştırılması projesi kapsamında yapılacak olan damla sulama yönetimi ve çeltik ekim töreni düzenlendi.

Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, 26 Nisan 2021 tarihi itibariyle dağıtımına başlanan çeltik tohumlarının ekilişlerinin de 15 Mayıs 2021 tarihi itibariyle başladığını, son ekilişlerde Haziran 20-30'una kadar devam ettiğini belirterek, "İlçelerimizde proje kapsamında 604 dekar ve proje kapsamı dışında da 200 dekar damla sulama ile çeltik ekilişi gerçekleştirilecektir. Damla sulama ile çeltik üretiminde sulama sistemleri kurularak, damla sulama sistemine su verilmeye başlanmıştır. Damla sulama yapılan bir kısım çeltik ekilişi yapılan yerlerde çimlenme görülmeye başlandı. Proje kapsamı dışında 2021 yılı içerisinde 183 üreticinin çeltik başvurusu kabul edilmiş olup ayrıca 11 bin 500 dekar alanda kesik sulama ile tava çeltik ekimleri başlamış bu alanlarda da çimlenme görülmeye başlandı. Şu ana kadar iklime bağlı herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı" dedi.

Mersin Valisi Ali İhsan Su ise projede emeği geçenlere teşekkür eden, "Malumunuz dünyada bazen çok hızlı yağışlar oluyor ve 1 günde yağan yağmur bir yılda yağan yağmura eşit oluyor. Bazen de uzun süre kuraklıklar oluşuyor. Bu kapsamda bakıldığında tarımsal sektörde suyu rantabl olarak kullanmak önemeli oluyor. Dünyada su rezervi azalıyor. Kullanabilir su rezervleri çok önemli. Bugün yaptığımız bu proje çok önemli bir konudur. Malum çeltik ekimi suyun içerisinde gerçekleşiyor. Araziyi düzeltiyorsunuz. Suyla dolduruyorsunuz. Suyun içerisinde çeltik yetiştiriyorsunuz. Su çok önemli. Bu proje ile ilimiz genelinde 605 dönüm arazi üzerinde çiftçilerimize yüzde 75 hibe tohumu veriyoruz. Çiftçilerimiz de damlama sulama sistemi kuruyor. Böylelikle ortak proje ile ilimiz genelinde 605 dönüm arazide damlama sulamalı çeltik üretimi gerçekleştireceğiz. Geçen sene çok küçük bir miktar yapmıştık. Deneme amaçlı olumlu sonuçlar aldık. Tarsus ve Silifkeli çiftçilerimiz ile çeltik ekimi gerçekleştiriyoruz. Bu yaptığımız proje ile daha az su kullanmış olacağız. Maliyetleri daha aza indirmiş olacağız. Üretim daha çok arttırılacak. Toprağın aşırı su ile kireçlenmesine izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

Konuşmalardan sonra çeltik ekimi gerçekleştirildi.

Törene, Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Silifke Belediye Başkan Yardımcısı Enes Buğra Genç, Silifke İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Gün, AK Parti Silifke İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt, Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun'da katıldı. - MERSİN

Mersin'de damla sulamayla çeltik üretiliyor
Mersin'de damla sulamayla çeltik üretiliyor
Mersin'de damla sulamayla çeltik üretiliyor
Mersin'de damla sulamayla çeltik üretiliyor
Mersin'de damla sulamayla çeltik üretiliyor

Silifke, Mersin, Tarım, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mersin'de damla sulamayla çeltik üretiliyor - Son Dakika Ekonomi


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