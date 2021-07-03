Mersin'de Damla Sulamayla Çeltik Üretiliyor - Son Dakika

Silifke ilçesinde "Damla Sulama ile Çeltiğin Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında düzenlenen "Damla Sulama Yönetimi ve Çeltik Ekim Töreni" Vali Ali İhsan Su'nun katılımıyla düzenlendi.

Vali Su Silifke temasları kapsamında ilk olarak Arkum Mahallesinde bulunan "Damla Sulama ile Çeltik Üretimini Yaygınlaştırılması Projesi" çeltik ekim törenine katıldı. Programa İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı ile İl Müdür Yardımcılarının yanı sıra; Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Silifke Belediye Başkan Yardımcısı Enes Buğra Genç, Silifke İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Gün, Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun katıldı.

Tarımsal sektörde suyu verimli kullanmanın önemine işaret eden Vali Ali İhsan Su, "Dünyada su rezervi azalıyor. Kullanabilir su rezervleri çok önemli. Bu bağlamda bugün yaptığımız bu projenin önemi çok büyük. Bu proje ile ilimiz genelinde 605 dönüm arazi üzerinde çiftçilerimize yüzde 75 hibe tohumu veriyoruz. Çiftçilerimiz de damla sulama sistemi kuruyor. Böylelikle ortak proje ile ilimiz genelinde 605 dönüm arazide damlama sulamalı çeltik üretimi gerçekleştireceğiz. Geçen sene deneme amaçlı çok küçük bir miktar yaptık ve olumlu sonuçlar aldık. Tarsus ve Silifkeli çiftçilerimiz ile çeltik ekimi gerçekleştiriyoruz. Bu yaptığımız proje ile daha az su kullanarak, maliyetleri daha da aza indirmiş olacağız. Üretim daha çok artırılacak. Toprağın aşırı su ile kıraçlaşmasına da izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Programda konuşmaların ardından çeltik ekimi gerçekleştirildi.

Pozitif Köy Silifke'de Hayata Geçiyor

Vali Ali İhsan Su ilçe temasları çerçevesinde, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) 302/4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri kapsamında hayata geçirilen 'Pozitif köy- Mersin Silifke Ekolojik Çadırlı Kırsal Turizm Projesi' sahasında incelemelerde bulundu.

İlimizde hem kamu sektöründe hem özel sektörde yatırımların devam ettiğini kaydeden Vali Ali İhsan Su, tarımsal kalkınmayı destekleme konusunda vatandaşlarımızdan gelen projelere çok ciddi destekler sunulduğunu ifade etti.

Bu çerçevede ilimizde TKDK'dan 310 projeye yaklaşık 311 milyon destekte bulundulduğunu açıklayan Vali Su; "Bu hibeler sayesinde yaklaşık 650 milyon lira yatırım yapıldı. Farklı sektörlerde bir çok projeye kırsal kalkınmadan destekler veriyoruz. Burası da kırsal kalkınmadan destek yaptığımız yaklaşık 3 milyon 868 bin TL bütçesi olan bir projeydi. Bunun %65'ini biz karşıladık. Bu tesise kırsal kalkınmadan 2 milyon 300 bin TL civarında destek çıktık. "dedi.

Tesisin hayata geçtiğinde her yaş grubundan insanlara dijital dünyadan uzakta farklı aktiviteler yapma imkanı sağlayacağını belirten Vali Ali İhsan Su, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere ve TKDK İl Koordinatörüne teşekkür etti. Vali Su, ilimizde bu yöndeki çalışmaların hızla devam edeceğini belirterek, desteklemelerin süreceğini de sözlerine ekledi.

Meyve Kurutma ve Dondurma Tesisi ile Yerfıstığı İşletmesine Ziyaret

Vali Su, ilçe programı kapsamında daha sonra yine TKDK destekleriyle Silifke OSB'de hayata geçirilen Solagron Meyve Kurutma ve Dondurma Tesisi ile M. Y. Göksu Yerfıstığı İşletmesini ziyaret etti.

Bölge halkına ve tarımına katma değer sağlamayı amaçlayan tesislerde üretim kapasitesi, pazarlama, ve sağladıkları istihdam hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Su, incelemelerinin ardından ilçeden ayrıldı. 02. 07. 2021