Mersin'de damlama sulama borusu çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde bir bahçeden damlama sulama borusu çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, Emirler Mahallesi'nde bir çiftçiye ait bahçede damlama sulama borusu çaldığı ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla 3 şüpheliyi yakaladı.

Şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.