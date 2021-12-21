Mersin Büyükşehir, Dar Gelirliye Patates ve Soğan Dağıtımına Başladı - Son Dakika

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Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi, ekonomik olarak zor günler yaşayan dar gelirli vatandaşlara yönelik yeni bir desteği hayata geçirdi. Dezavantajlı mahallelerde patates ve soğan dağıtımlarına başlayan Büyükşehir Belediyesi, sokak sokak gezerek ilk etapta toplam 100 bin kilogram patates ve soğanın 13 ilçede dağıtımlarını sürdürüyor.

Başkan Vahap Seçer, dar gelirli için başlattıkları bir dizi desteği duyurmuştu

Yaşanan ekonomik sıkıntılar vatandaşların geçimini zorlaştırdı. Artık pazar alışverişi dahi yapamayacak duruma geldiklerini belirten vatandaşlar, içinde bulundukları sürecin kendilerini zorlamasından yakındı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, önceki günlerde dar gelirli vatandaşlara yönelik bir dizi destek başlattıklarını duyurdu. Başkan Seçer, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek, Halk Kart sahiplerine ise yakacak desteğinin yanı sıra 3 TL'ye 3 çeşit yemeğin verildiği Mahalle Mutfakları'nın artık hafta sonları da açık olacağını söyledi. Büyükşehir Belediyesi şimdi de patates ve soğan dağıtımlarına başladı.

"Bu zor günlerde vatandaşlarımızı desteklemeye devam ediyoruz"

Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Engin Yıldırım, her vatandaşa 5 kilo patates ve 5 kilo soğan olmak üzere 10'ar kilodan toplam 100 bin kilogram patates ve soğan dağıtmaya başladıklarını belirterek, "Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, bu zor günlerde sosyal yardımlar yönünden vatandaşlarımızı desteklemeye devam ediyoruz. 100 ton kadar patates ve soğanının; 13 ilçemizde gelir durumu düşük seviyede olan vatandaşlarımıza dezavantajlı mahallelerimizde dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızı her yönden desteklemeye devam ediyoruz. Devamı da gelecek" dedi.

"Durumlar çok kötü, geçinemiyoruz"

Destekten yararlanan vatandaşlardan Zeynep Ece Karaoğlan, "Durum çok sıkışık, geçinemiyoruz. Bir de çocuklar var, bez parası falan. Pahalı her şey" ifadeleriyle yaşadıkları sıkıntıları anlatırken, Hüsne Karaoğlan ise "Her şey zor. Pazara gidemiyoruz, bir şeyler alamıyoruz. Odun-kömür alamıyoruz. Hayatımız bu işte. Patates ve soğan getirdiler, teşekkür ederim" dedi.

"Sonumuz nereye gidiyor bilmiyoruz"

Necla Karaoğlan da durumun kötüye gittiğini vurgulayarak, "Sonumuz nereye gidiyor bilmiyoruz. Yine Allah razı olsun böyle geliyorlar, kapımızı çalıyorlar, en azından biraz ihtiyacımız karşılanıyor. Soğanla patates getirdiler. Evdeki çocuğa varlığı anlatamıyorsun, yokluğu da anlatamıyorsun. Teşekkür ederiz, bizi düşündüğü için Allah razı olsun Vahap Başkanımızdan" diye konuştu.

Vatandaşlardan Tevfik Erdoğan, her şeyin pahalı olduğunu belirterek; "Hayat şartları zor. Bayağı bir pahalı. Gidişatımız pek iyi değil. Başkanımız bu tür yardımları yapıyor. Zaman zaman getiriyor. Biz Başkanımızdan memnunuz. Bugün de patates soğanımız geldi" ifadelerine yer verdi.

Mürüvvet Uçar ise Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Kart desteğinden de yararlandığını belirterek, "Şimdi de patates ve soğan ikram ettiler. Bir nebze de olsa bir yardımdır" dedi.

Yayın Tarihi: 21. 12. 2021 09: 31: 44