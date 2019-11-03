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Mersin'de darp ve gasp iddiası

7 saat önce

Mersin'de, bir kişiyi darbedip parasını zorla aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Mersin'de darp ve gasp iddiası, System.String[]

Mersin'de, bir kişiyi darbedip parasını zorla aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İddiaya göre, akaryakıt işletmeciliği yapan Mehmet Şerif A'nın kullandığı tanker, Huzurkent yakınlarında bir otomobil içerisindeki silahlı 3 şüpheli tarafından durduruldu.

Darbedilen ve çantasındaki 5 bin 350 lirası gasbedilen Mehmet Şerif A, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mehmet Şerif A'nın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında olayı gerçekleştirdiği iddia edilen S.Y, Y.Y. ve S.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Y. ve Y.Y. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza mahkemesince tutuklandı, S.Y. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 04:08 Kaynak: AA
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