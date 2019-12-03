Mersin'de DEAŞ'a operasyonda 2 tutuklama

Mersin'de jandarma ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik yaptığı operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube müdürlükleri, DEAŞ terör örgütü içesinde faaliyet yürüten şahısların olduğunu tespit etti. Bunun üzerine Tarsus, Erdemli ve Akdeniz ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 6 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyale de incelenmek üzere el konuldu.



Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişiden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. - MERSİN