Mersin'de DEAŞ operasyonu

MERSİN'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda Suriye uyruklu 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüten şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda Tarsus, Erdemli ve merkez Akdeniz ilçelerinde DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen Suriye uyruklu 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ele geçirilen çok sayıda dijital materyale ise incelenmek üzere el konuldu. İl Jandarma Komutanlığı'nda sorgulanan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.