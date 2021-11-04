Mersin'de DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı - Son Dakika

Mersin'de DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Uzun süren çalışmaların ardından Whatsapp grubu üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları ve geçmiş dönemlerde DEAŞ hücre yapılanmaları içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlenen 14 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. - MERSİN

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