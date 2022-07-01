Mersin'de DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı kararı - Son Dakika
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Mersin'de DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı kararı

01.07.2022 08:38

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda 14 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda 14 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Bazı şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerde örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Polislerin geldiğini fark edip kaçmaya çalışan şüpheli dron ile tespit edilerek, yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmalarda, örgüt adına para transferleri gerçekleştiren ve para transferini kurdukları uluslararası ticaret şirketleriyle örgüte hem finans hem ekipman sağlayan şahısların olduğunu tespit etti. Bunun üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, özel harekat polislerinin de desteğiyle 14 adrese eş zamanlı şafak operasyonu yapan ekipler, bazı şüpheli şahısları gözaltına aldı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Öte yandan polislerin geldiğini fark edince damdan kaçmaya çalışan şüpheli dron ile tespit edilerek, gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı kararı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı kararı - Son Dakika
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