Mersin'de Deaş Operasyonu: 16 Gözaltı
12 dakika önce
Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin
'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı kutlamalarıyla alışveriş merkezlerine eylem hazırladığında olduğu değerlendirilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.
Operasyonda DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 16 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:52 Kaynak: AA
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