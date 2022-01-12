MERSİN'DE 'PENÇE-2' OPERASYONU: 17 GÖZALTI - Son Dakika

MERSİN'e törer örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik 'Pençe-2' adı verilen şafak operasyonunda 17 şüpheli yakalandı.

Mersin Emniyet Müdürlüğünce DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik 300 polisin katılımıyla şafak operasyonu düzenledi. Özel hareket ve çevik kuvvet ve özel hareket polislerinin de destek verdiği 'Pençe-2' adı verilen operasyonda, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 10'u Suriyeli, 4'ü Iraklı 20 şüphelinin yakalanmasına yönelik daha önceden belirlenen 19 adrese baskın düzenlendi. Operasyonda 17 kişi gözaltına alınırken, yapılan ev aramalarında çok sayıda dijital materyal ile örgütsel içerikli yayın ve 30 bin ABD doları ele geçirilirdi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken adreslerde bulunamayan 3 şüpheli ise aranıyor.