Mersin'de DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı
1 saat önce
MERSİN merkezli 4 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:55 Kaynak: DHA
MERSİN merkezli 4 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yapılan yazılı açıklamada, DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Açıklamada, yapılan çalışmalarda, kırsal alan faaliyetlerini gerçekleştirmeye çalıştıkları tespit edilen şüpheliler hakkında Mersin merkezli olmak üzere Bursa
, Yalova
, Ankara
'da gerçekleştirilen operasyonlarda 18 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
Evlerinde yapılan aramalarda dijital malzemeler de ele geçirilen şüphelilerin sorguları da sürüyor.
- Mersin
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