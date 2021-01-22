DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüttüklerine yönelik bilgi edinilen 2 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Mersin 'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

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