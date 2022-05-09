Mersin'de DEAŞ operasyonu (3) - Son Dakika
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Mersin'de DEAŞ operasyonu (3)

09.05.2022 16:46
Mersin'de DEAŞ operasyonu (3)

2 KADIN ŞÜPHELİ CANLI BOMBAMersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden A.M. ile S.E. isimli kadınların, örgütün 'Karadul' olarak adlandırdığı canlı bomba olarak kente eylem yapmak için geldikleri bildirildi.

2 KADIN ŞÜPHELİ CANLI BOMBA

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden A.M. ile S.E. isimli kadınların, örgütün 'Karadul' olarak adlandırdığı canlı bomba olarak kente eylem yapmak için geldikleri bildirildi. Kadınların eşlerinin de DEAŞ'ın eylemlerinde hayatını kaybettikleri kaydedildi.Bu arada operasyonda gözaltı sayısı 12'ye yükseldi, firari 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mersin'de DEAŞ operasyonu (3) - Son Dakika


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