MERSİN'DE DEAŞ OPERASYONU: 3 GÖZALTI - Son Dakika
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MERSİN'DE DEAŞ OPERASYONU: 3 GÖZALTI

11.05.2022 10:13

MERSİN'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, bir dönem kırsal kadrosu ile bağlantılı ve silahlı faaliyette bulunan 3 kişi gözaltına aldı.

MERSİN'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, bir dönem kırsal kadrosu ile bağlantılı ve silahlı faaliyette bulunan 3 kişi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 DEAŞ terör örgütü üyesine yönelik operasyon düzenledi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Erdemli ilçesinde jandarma ekiplerinin operasyonunda, DEAŞ'ın kırsal kadrosu ile bağlantılı olduğu ve bir dönem örgüt içinde silahlı faaliyet yürüttükten sonra illegal yollarla ülkeye giriş yaptığı tespit edilen 3 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreste yapılan aramada dijital malzeme, para ve dokümana incelenmek üzere el koyuldu. 3 şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığı'na götürülürken, soruşturma sürdürülüyor.

MERSİN'DE DEAŞ OPERASYONU: 3 GÖZALTI
MERSİN'DE DEAŞ OPERASYONU: 3 GÖZALTI
MERSİN'DE DEAŞ OPERASYONU: 3 GÖZALTI
MERSİN'DE DEAŞ OPERASYONU: 3 GÖZALTI

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Kaynak: DHA

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