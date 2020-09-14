Mersin'de DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada örgütsel içerikli ve toplatma kararı bulunan kitaplarla dijital malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda H.A, H.Y, S.Ç, S.Y, M.K, İ.K. ve E.A. ile Bitlis 'teki A.B. yakalandı, suça sürüklenen çocuk Z.A.B. gözetim altına alındı.

Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, DEAŞ'ın kentte faaliyetlerine devam eden mensuplarına yönelik operasyon düzenlendi.

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